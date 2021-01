DRAPEAU, Nicole Bérubé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 janvier 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Nicole Bérubé, épouse de Robert Drapeau. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roméo, feu Josaphat, feu Gaby, Louis-Émile, feu Éliane, feu Mariette et Louisette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drapeau: Roland, feu Léonard, Marie-Laure, feu Ange-Aimée, feu Alfred, Marie-Paule et Claudette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).