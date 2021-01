MARCOTTE, Yvon



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 31 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Yvon Marcotte, époux de dame Pierrette Falardeau, fils de feu Émile Marcotte et de feu Alberta Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants : Louise (Jocelyne Trudelle), Carole (Harold Lachance), Pierre (Marilène Bécotte), Céline (Sylvain Vallières), Richard (Carolin Fiege), Yves (Nadine Dupont) et Serge (Nancy Messier); ses petits-enfants : Jonathan (Frédérique Huard), Vanessa (Dale Sanfaçon), Véronique, Thomas (Tinane Ferrat), Félix, Alexandra, Matthew et Simon; ses arrière-petits-enfants (ses trésors) : Elly, Abigail et Sam; ses frères et sœurs : feu Jeannette (feu Normand Beaupré), feu Gilles (Thérèse Bédard), Claude (feu Huguette Trudel), André (Bernadette Pageau), Carmen (Gaston Lirette), Diane (Marcel Perron) et feu Jacques, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité B-6 de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.