NOURCY, Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Charles Nourcy, fils de feu Mitri Nourcy et de feu Charlotte Skaff. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Lara et Alain; ses petites-filles : Léa Beaudry et Melia Nourcy; ses frères et sœurs : Fidokia, Rosie, Georges, Hilda, feu Antoine et Marlène (Jean Chouzenoux); ses neveux et nièces des familles Nourcy, Poivre, Brochu, Ibrahim, Sansour et Abouchalbak, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Nourcy, Skaff, Nino, Hayek et Ghandour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, tél., 418 682-6387.