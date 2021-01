FABER, Benoît



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Benoît Faber, époux de madame Marie-Marthe Ratté. C'est à l'Hôpital St-François-d 'Assise, le 15 janvier 2021, à l'âge de 77 ans que nous a quittés monsieur Faber. Il était le fils de feu Antonio Faber et de feu Marie-Rose Matte. Il résidait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Marthe Ratté ; ses enfants : Manon (Arnel Martel), Nathalie (Daniel Hébert) et Éric ; ses petits-enfants : Maude, Charles, Audrey, Jack et Catherine ; ses frères et sœurs : André (feu Yolande Garneau), Jean-Claude (Micheline St-Jean), Gisèle (feu Rosaire Côté), Colette (Pierre Marois), Claire (Christian Desrosiers), André Plamondon (feu Louise Faber) et Line Bédard ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Laurent, feu Lucien (feu Gisèle Fortin), feu Micheline, feu Yolande (feu Lorenzo Beaumont) et feu Jean-Pierre (feu Thérèse Joncas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis (es), dont ses amis du Camping Saint-Roch-des-Aulnaies et de la Résidence Château D'Eau. Notre cœur est bercé par tant de souvenirs où Benoît existera à jamais. Monsieur Faber a été confié aux bons soins du :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira Inc.1820 Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine QC J0H 1S0 ou en se rendant sur le site internet, https://www.mira.ca/fr/faire-un-donPour rendre hommage à monsieur Faber, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.