CÔTÉ, Monique Demers



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Monique Demers, épouse de monsieur Maurice Côté, fille de feu monsieur Paul-Henri Demers et de feu madame Annette Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Susy (François Couture), Dino (Emmanuelle Picard) et Luigi (Annie Jean); sa petite-fille Éliane; ses frères et sœurs: feu Paul-André, Yolande (feu André Demers), Huguette (feu Paul Beaudoin), feu Claude (feu Henriette Lambert), Jean-Denis (Yvonne Demers) et feu Simone Godbout (Eddy Martin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Aurèle (Gisèle Roger), Jean-Guy (Micheline Leblanc), Raynald (Marie-Jeanne Boucher), feu Paulin ((Ginette Doggett, Gaetano Sisto)) et René; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.