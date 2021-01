GUÉRARD, Brigitte



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 janvier 2021, à l'âge de 91 ans est décédée madame Brigitte Guérard, fille de feu madame Marie Dion et feu monsieur Cyrille Guérard.Elle laisse dans le deuil sa sœur Estelle Guérard (feu Mozart Vézina), son frère Émilien Guérard (Élisabeth Ducharme), ainsi que ses neveux et nièces: Line Guérard, Johanne Guérard, Christine Guérard, Sylvie Guérard, Pierre Gosselin et Richard Vézina. Elle sera également regrettée par plusieurs autres parents et amis. Elle est allée rejoindre dans la paix sa sœur feu Colette Guérard (feu Jules Gosselin), son frère feu Raymond Guérard (feu Pauline Roy) ainsi que sa nièce feu Doris Gosselin.M. Pierre Gosselin remercie tout le personnel de l'unité 450 de l'Hôpital Général pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305-1040 avenue Belvédère Québec (Qc) G1S 3G3 Tel 418 527-4294.