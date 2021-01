CHAREST, Raymond



À sa résidence, le 6 janvier 2021, est décédé M. Raymond Charest, époux de feu Mme Louisette Tremblay. Il était le fils de feu Mme Mariette Villeneuve et de feu M. Richard Charest. Il demeurait à La Malbaie (secteur Cap-à-L’Aigle). Les funérailles ont été confiées auxet l’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de La Malbaie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane Charest (Sonia Pednaud) et Patricia Charest; ses petits-enfants: Laurie Charest (Frédérick Jean), Samuel Charest (Raphaël Bilodeau), William Charest Léveillée et Rose Charest Léveillée; son arrière-petite-fille Flore Charest-Jean, ainsi que son filleul Robin Fillion. Son frère: Ferdinand Charest (Odette Tremblay) et sa sœur Angéline Charest (Jules Mailloux), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l’Hôpital de La Malbaie et des soins à domicile du CLSC de La Malbaie pour leurs bons soins prodigués ainsi qu’aux bénévoles des Mains de l’Espoir pour leur grand dévouement. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix (www.mainsdelespoir.org/fondation)