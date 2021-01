LAVOIE, Serge



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Serge Lavoie. Il était le fils de feu Henri-Paul Lavoie et de feu Jacqueline Caron. Il est né à Donnacona et demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, son épouse Suzanne Desrochers; ses filles : Marie-Noël (Guillaume Mailloux) et Vicky (Frédéric Hamel); ses petits-enfants : Étienne et Marie-Laure Thériault (ainsi que leur père Rock Thériault), puis Éliane et Florence Hamel. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Ginette (Michel Godin), Carole (Normand Lemay), Louise (Michel Paquin), Martine (Alain Leboeuf) et feu Jacinthe Lavoie; ses beaux-frères et belles-sœurs : Denis Desrochers (Diane Delisle), Pierre Desrochers (Pauline Chevrette), Yvon Desrochers (Pierre Turcotte) et Rita Desrochers (René Léveillé), ainsi que ses oncles, tantes, neveux et nièces. La famille remercie chaleureusement toute l'équipe d'hémodialyse de L'Hôtel-Dieu-de-Québec pour les bons services rendus. Merci également au personnel de l'Enfant-Jésus qui l'a accompagné dans ses derniers moments afin qu'il quitte sereinement tel qu'il le souhaitait. Enfin, un merci particulier à Dre Josée Villeneuve pour les excellents soins prodigués au cours des dernières années.