POULIN, Norbert



À l'Hôpital St-Sacrement, le lundi 4 janvier 2021, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Norbert Poulin, fils de feu madame Adélina Morin et de feu monsieur Georges Poulin. Il demeurait à Québec et était natif de Saint-Camille-de-Lellis.La direction a été confiée à la maison funéraire :Il était le frère de : feu Germain (feu Marie-Paule Talbot), feu Ghislaine, France (feu André Poulin), feu Clémence (feu Marcel Pouliot), feu Jean-Marc, Clément, Céline (feu Gaston Demers), Huguette (Georges Drapeau), Richard (Clothilde Lapointe), feu Louisette (feu John Mc Gillis), Jacques (feu Lily Duval), feu Charlotte (Don Litvaq), feu Rénald, Hugues (Lise Pouliot) et Michel Poulin. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fond Philanthropique Norbert-Poulin (https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/355DIM/) qui a comme mission d'offrir des bourses à un jeune de talent du Cégep Limoilou qui désire poursuivre ses études universitaires dans le domaine des arts plastiques.