AUCLAIR, Yvette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Yvette Auclair, survenu à Québec le 12 janvier 2021. Elle était la conjointe de feu Charles-Aimé Leclerc, la fille de feu Elmina Dallaire et de feu Théodore Auclair. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques Leclerc, Denis Leclerc et Yves Leclerc; ses frères et sa sœur : Marc Auclair (Lorraine Giroux), Claudette Auclair (André Bolduc) et Jude Auclair (Lucette Gagnon); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis très chers. Outre ses parents et son conjoint, elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur décédés avant elle : Henry Auclair (feu Marie-Rose Beaudoin), Rosaire Auclair (feu Lucille Lapointe), Marcel Auclair (feu Irma Leclerc), Rita Auclair, Marius Auclair (Johnny Chapel), Hervey Auclair (Bernadette Auclair), Maurice Auclair (Lucette Allard) et Jérôme Auclair (Gabrielle Giroux). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur humanisme, les soins prodigués tout au long des années et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Saint-Antoine, 1451 boulevard Père-Lelièvre, Québec (QC) G1M 1N8, téléphone : 418 683-2516." Que ton âme prenne son envol vers la lumière, repose en paix. "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais