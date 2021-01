BLANCHET-MARTEL, Anne-Marie



Au Centre Paulin Girard de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 18 décembre 2020 à l'âge de 109 ans et 9 mois, est décédée madame Anne-Marie Blanchet-Martel, épouse de feu Égide Martel, fille de feu Ernest Blanchet et de feu Mary Lemay.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Armand, feu Jean-Marc (Denise Perreault), feu Réal (Denise Beauchamps), Gilles (Huguette Maranda), feu Gemma (feu Clément Lévesque), Pauline, feu Jean-Roch, Michel (Alice Boily), Claude (Chantal Malouin), Diane (Roger Têtu); ses petits-enfants: Danielle (John Moore), Lynda (Jacques Bérubé), Pierre (Sylvie Sheedy), Line (Éric Boiteau), Alain, Denis (Johanne Bédard), Caroline, Nathalie (Alain Lamothe), Rémy (Marie-Claude Bazin), Patrick Lévesque (Chantal Fortin), Steve Lévesque (Chantale l'Heureux), Isabelle Hugron (Patrice Desrosiers), feu Karine Hugron, Marie-Josée (Steve Griffin), Benoit, Maxime (Julie Lessard), Katy (Mario Mathieu), Cindy (Patrick Lapointe), Amélie Poulin (Cédrick Therrien), Geneviève Poulin (Martin Roberge), Mathieu Poulin (Jennifer Patenaude) et Simon Têtu (Amélie Plante); ainsi que ses vingt arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petits-enfants. La famille tient à remercier le personnel des Habitations Vivre Chez Soi et du CHSLD Sacré-Coeur pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Tél : 418 683-8666.La mise en terre suivra immédiatement au cimetière Saint-Charles.