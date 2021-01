SIMARD, Louisette Bédard



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 5 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé madame Louisette Bédard, épouse de feu monsieur André Simard, fille de feu madame Simone Bédard et de feu monsieur Jules Bédard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Rémy (Geneviève Fradet) et Jérôme; ses petits-enfants: Adam, Sabrina et Olivier; ses frères et sœurs: Pauline, Denise, Émilien (Réjeanne Belleau), Gaston (Suzanne Dion), Mariette (Bernard Labbé), Lionel (Diane Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Coeur pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com