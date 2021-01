CHIDIAC, Marie-Georgette Agius



Mme Marie-Georgette Chidiac (née Agius) est décédée à Québec, à l'Hôpital Laval, le 5 janvier 2021, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu M. Georges Chidiac.Elle laisse dans le deuil, sa fille Marina (François Lemieux), ses fils: Bernard et Norman (Manon Rousseau); ses petits-enfants: Frédéric, Marguerite, Philippe (Clara Provencher) et Jeanne (Joey Poirier-Pelletier), son gendre Joseph Hanna (feu Michèle Chidiac); ses nièces: Marie-Thérèse, Carole, Piera et leur famille, ainsi que plusieurs amis.La famille tient à remercier et rendre hommage au personnel soignant de l'IUCPQ (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des nombreuses causes qui lui tenaient à cœur... Covenant House (https://www.covenanthouse.org) Centre Missionnaire Sainte-Thérèse (www.centremissionnairecapucin.org) Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca) Société de leucémie et Lymphome du Canada (https://www.sllcanada.org) S.P.C.A.