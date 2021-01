BÉGIN, Jean-Pierre



À son domicile de Pintendre, entouré de l'amour des siens, le 30 décembre 2020 à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Bégin, époux de madame Lise Vézina, fils de feu monsieur Charles Bégin et feu madame Rose Boissonneault. Il demeurait à Lévis (secteur Pintendre). La famille accueillera parents et amis à lade 10 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Lise Vézina, ses filles: Nancy, Marie-Ève (Charles Quirion); ses petits-enfants: Alexandre et Sarah-Maude; ses frères et sœurs: Yvon (Pierrette Corriveau), Jean-Charles (Normande Forgues), Raynald (Pierrette Lafrance), Louisette, Michel (Monique Buissières), feu Line, Serge (Edith Buissières), Diane (Michel Gosselin), Jacqueline, Daniel, Alain (France Paquet), Yves (Francine Lacroix); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Michel, Jean (Nathalie Bilodeau), Jacques, Pierrette (Rémi Chartier); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Louisette pour son support et toutes les attentions apportées à leur père et le personnel du CLSC de Lévis pour tous les soins prodigués. Remerciement aux parents et amis qui ont amené du réconfort à la famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, ave Vitré Québec (Québec) G1J 5B3. La direction des funérailles a été confiée à la