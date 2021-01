TREMBLAY, Françoise



À Québec, le 6 janvier 2021, à l’âge de 73 ans et 2 mois, est décédée Françoise Tremblay, fille de feu Joseph-Edouard Tremblay et de feu Marie Villeneuve. La direction des funérailles a été confiée auxElle laisse dans le deuil son compagnon Jean-Guy Chabot, ses frères et sœurs: feu Jacqueline, feu Jacques (Louisette Girard), Georges (Irène Duguay), feu Georgette (feu Fernand Tremblay), François (Solange Hubert) et Yolande (Roch Gariépy); ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du Centre d’Hébergement Le Faubourg (CHSLD) pour le dévouement et les bons soins prodigués au fil des ans. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Madame France Veilleux dont la précieuse amitié et la grande générosité ont illuminé ses longues années en institution et permis à la famille d’accompagner leur sœur et tante dans ses derniers moments malgré la pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix, 69 rue du Jardin, La Malbaie, QC G5A 1H6