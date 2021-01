MATTE, Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 janvier 2021, à l'âge de 69 ans et 2 mois, est décédé monsieur Pierre Matte, époux de madame Huguette Thibault, fils de feu madame Carmelle Labrecque et de feu monsieur Roger Matte. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Thibault, ses filles Julie (Steve Breton), Véronique (Jonathan Caron), son fils Dominic (Jessica Lantin); ses petits-enfants Laura, Alyssia, Clara, Charly, Mily; son frère Raynald (Cécile Paradis), ses sœurs Louise, Christine (Carol Rozon), sa belle-mère Florence Coulombe (feu Paul-Émile Thibault), ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques (Céline Damphousse), André (Hélène Beaudet), Marc (Josée Bilodeau), il sera aussi regretté par ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.