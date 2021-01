MOREL, Monique Paquet



Au Centre d'hébergement du Boisé, le mardi 5 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Monique Paquet, épouse de feu monsieur Jean-Guy Morel, fille de feu madame Gracia Sylvain et de feu monsieur Eugène Paquet. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Michèle Roger), Marc (Line Patry), Sylvie et Louise; ses petits-enfants : Marie Roger-Morel (Steve Firmstone), Jeanne Roger-Morel (Guillaume Simard), Maxime Bédard (Julie Landry), Frédéric Bédard; ses arrière-petits-enfants : Oscar et Charlie, Agathe, Charlotte et Abraham; ses frères et soeurs : Colette (feu Benoît Drolet), Gabrielle (feu Roland Lessard), feu Marie-Marthe (feu Paul-André Clavet), Hélène (feu André Auger), Céline (feu Cyrille Bédard), Pierre (Lise Reid), Jacques (Lise Leblanc); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques Morel (Rita Thibodeau), Paul Morel (Ursule Soucy), Gilles Morel (Suzanne Beaupré); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que plusieurs membres des familles Sylvain et Paquet, Bisson et Morel. Nous désirons remercier tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour toutes les attentions apportées à notre mère directement ou indirectement. Après une période d'adaptation, elle s'y sentait bien soignée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de la douleur chronique (AQDC), téléphone : 1-855-230-4198, site web : www. douleurchronique.org.