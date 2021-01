BOLDUC, Jacques



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 6 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Bolduc, fils de feu monsieur Émile Bolduc et de feu madame Yvonne Juneau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et son amie de longue date madame Jeannette Rhéaume. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à laà compter de 9h.