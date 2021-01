DAIGLE, Jean-Claude



Au CHUQ pavillon CHUL, le 12 décembre 2020, à l'âge de 86 ans est décédé monsieur Jean-Claude Daigle, époux de feu dame Georgette Savard. Il était le fils de feu Monsieur Roméo Daigle et de feu madame Blanche Légaré. Il demeurait à Québec.suivi de la mise en niche au Parc Commémoratif de la Souvenance. Étant donné le contexte actuel, il n'y aura pas de condoléances à l'église. La famille vous invite à transmettre vos messages de sympathie sur l'avis de décès via le site de Lépine Cloutier Athos.Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Daniel Morin) et Marc (Nancy Demers); ses petits-enfants : Marie-Christine Morin, Sara-Jeanne Daigle (Luc Mayer) et Jean-William Daigle; son arrière-petite-fille Layla Mayer; ses frères et sœurs : feu Dorilas, feu Georgette (feu Rodrigue Paquet), feu Annette, feu Véronique, Gilles (Yolande Morasse) et Edith (Philippe Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard : feu Paul-Eugène (Lise Chamberland), Jeannine, Claude, Armand (Ghislaine Auclair), feu Gérard, André (Hazel Adams), feu Benoît, feu Gaston, Louise (Jean-Pierre Paulin), feu Raymond (Carole Brousseau), feu Yves (Diane Maheux) et Francine (Gérard Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHUL, département cardiologie ainsi que la Dre Tremblay pour leur humanisme et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet fondation-iucpq.org