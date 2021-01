L'HÉBREUX, Victor



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2021, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédé monsieur Victor L'Hébreux, fils de feu Pauline Fillion et feu Joseph- Ferdinand L'Hébreux, demeurant à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Noël, Lorraine (Luc Paquet), feu Rémi et Céline (Gilles Richer), Claude (Suzanne Coutellier), Bruno (Lucie Carbonneau); ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à adresser ses remerciements sincères au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du Centre régional intégré en cancérologie, du CLSC, de la Résidence Franc-Ber et de la Villa Mon repos pour les soins attentionnés prodigués à leur frère. Nous remercions également monsieur Georges-Etienne Noël pour son dévouement auprès de notre frère. Des remerciements sont aussi adressés à toutes les personnes qui exprimeront leur sympathie.