MATHIEU, Dolorès



Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le samedi 16 janvier 2021, est décédée à l'âge de 88 ans et 2 mois, madame Dolorès Mathieu, fille de feu monsieur Napoléon Mathieu et de feu madame Marie-Blanche Charland. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet et était native de Saint Just-de-Bretenières.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : feu Diane (Luc Bégin), Chrystyane (Benoit Bolduc), Serge (Edith Labbé), feu Richard (Louise Breton (Bobby Bolduc)), Bruno (Sylvie Bolduc), Roberto (Solange Roy), Gérald (Barbara Pelchat), Sylvain, Jynette (Jacques Drouin), Renald (Lyne Vermette) et Jean ; la grand-mère de: Patsy et Lina Roy, Brigitte et Karine Bolduc, Mathieu Vachon, feu Marie-Hélène et Rhéaume Vachon, Geneviève et Cassandra Vachon, feu Émilie Vachon, Roxanne Couture et Erika Vachon et l'arrière-grand-mère de: Gaël, Madi, India, Anaïs, Mérédith, Matilde, Samuel, Kellyane, Henrik et Maëva. Elle était la sœur de: feu Germaine, feu Fernande, feu Hervé, feu Yvonne, feu Marcel, Jeanne-D'Arc, feu Roland, feu Irène, feu Gérard, feu Sylvianne, feu Jacqueline, feu Jacques, feu Marc-André et Clément. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Vachon ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.