6 bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités pour se divertir à la maison ce week-end.

1. Cuisiner avec Kim Thúy

La fermeture des salles à manger de nos restaurants nous pousse à être plus créatifs pour ajouter un peu d’exotisme à nos assiettes. Pourquoi ne pas aller chercher l’aide de Kim Thúy ? L’auteure ouvre les portes de sa cuisine dans le livre Le secret des Vietnamiennes, partageant l’héritage culinaire légué par ses mères et ses tantes avec la plus exquise qu’on lui connaît.

Offert en librairies et bibliothèques

2. Pour réussir un poulet, en balado

Vous avez raté la pièce Pour réussir un poulet de Fabien Cloutier ? Vous avez désormais l’occasion de vous rattraper puisque Guillaume Cyr et Hubert Proulx (tous deux excellents !) reprennent leurs rôles de Carl et Steven pour la nouvelle formule audio de cette comédie décapante. C’est cru, parfois vulgaire, mais franchement hilarant.

Sur les plateformes d’écoute en continu

3. 25 ans de disco

On a trouvé l’antidote parfait à la grisaille et la déprime : le disco ! Le Boogie Wonder Band promet de nous délier les jambes avec ses rythmes endiablés, réunis dans un concert virtuel donnant le coup d’envoi aux festivités entourant leur 25e anniversaire. Pantalons à pattes d’éléphant et coiffures bouffantes non requis.

Accessible sur www.livedanstonsalon.com, Coût : 20 $

4. Du théâtre dans votre salon

Le théâtre vous manque ? Il y a moyen de renouer avec les arts de la scène, directement dans votre salon, avec la webdiffusion du spectacle Fairfly. Mikhaïl Ahooja, Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande tiennent la vedette de cette comédie rocambolesque où quatre amis décident de se lancer en affaires dans un but bien précis : changer le monde. Rien de moins.

Où : www.theatrelalicorne.com

5. Vino et Russell Crowe

Dimanche matin, on met le cap sur la Provence avec Russell Crowe et Marion Cotillard grâce au film Un grand cru. Au programme : vins enivrants, histoire d’amour et paysages idylliques. Bref, la manière idéale de commencer une journée d’hiver.

Dimanche, 10 h, à TVA

6. Rosalie joue la comédie (musicale)

Même si la comédie musicale de Rosalie Vaillancourt se déroule dans un univers rose bonbon, elle n’en est pas pour le moins décapante et abrasive. L’humoriste livre ici une critique cinglante du show-business québécois qu’on redécouvre aujourd’hui grâce à sa bande sonore, lancée juste avant les Fêtes.