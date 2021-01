RENAUD, Valéda



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, dans la paix et la douceur, de madame Valéda Renaud, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2021. Elle était âgée de 94 ans et 6 mois, épouse en premières noces de feu Magella Rhéaume, en deuxièmes noces de feu Armand Labrecque, fille de feu madame Florida Paquet et feu monsieur Pierre Renaud. Elle demeurait à Québec, autrefois à Lac St-Charles. Voici le message qu'elle nous laisse: Adieu tout d'abord à mes enfants: Jocelyn (Martine Bouchard), Francine, Johanne (Raphaël Rhéaume), Lyne (Raynald Germain) et Renaud. Mes petits-enfants: Alain, Marie-Josée, Étienne, Gabrielle, Nadia, Marie-Eve, Jimmy, Andrée-Anne, Jean-Philippe, Stéphanie, Tommy, Joanie, Maude et Marilyn ainsi que mes dix-sept arrière-petits-enfants. Adieu à mes sœurs: Monique (feu Mathieu Rhéaume), Gisèle (Jean-Luc Beaulieu) ainsi que ma belle-sœur Michelle Beaulieu. Adieu à mes belles-soeurs et beaux-frères de la famille Rhéaume: Gustave (Colette Therrien), Nicole (feu Horacio Rhéaume), Monique (Jean-Claude Rhéaume), Yvette (feu Gilbert Renaud), Paula (feu Rodrigue Rhéaume) et Claudette (feu Lionel Chevanel). Adieu aux enfants de la famille Labrecque: Ginette, Jocelyne, Michel et Diane. Je rejoins mes frères et sœurs décédés: Lucienne, Jeannette, Marcel, Marguerite, Jeanne D'Arc, Gilbert et Omer. Adieu à tous ceux que j'ai connus; neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, aimez-vous et merci de vous souvenir de moi. La famille tient à remercier l'équipe de soins du E-5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que les infirmières du CIUSSSCN pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Elle a été confiée à la