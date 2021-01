DION, Colette



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 décembre 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Colette Dion, conjointe de feu monsieur André Bernier, fille de feu madame Marie-Virginie Prémont et de feu monsieur Jean-Baptiste Dion. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Antoine (Géraldine Normand); ses belles-filles : Lise et Sylvie Bernier, sa belle-sœur Gisèle Blais (feu Benoit Dion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, son ex-conjoint, ses sœurs et frères : Cécile (Gérard Hallée), Marguerite (Omer Bourret), Jeannette (Claude Vallée), Jacqueline (Maurice Brodeur), Jean-Charles, Benoit et Yvon (Laurette Bizier).L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à souligner et remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement et de la résidence Les Jardins Lebourgneuf pour leur professionnalisme et leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294, courriel :info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com .