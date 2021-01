NADEAU, Lauréat



Au CHU de Québec, hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 9 Janvier 2021, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédé Monsieur Lauréat Nadeau, fils de feu Monsieur Paul Nadeau et de feu dame Marie-Adèle Audet. Il était l'époux de feu dame Rollande Émond Nadeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Raymond (Claire Michaud), Danielle (feu Gilles Tardif), Diane (Reynald Gervais) et Francine (Pierre Bourboin). Il est allé rejoindre son fils feu Jacques (feu Rose Jobidon) et feu sa petite Sheila. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Line, Michel, Annie, Caroline, Nicolas, Mélissa, Geneviève et Pierre-Philippe; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es).Nous tenons à remercier le personnel très attentionné des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour leur dévouement à l'endroit de notre père au cours de sa dernière semaine de Vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.