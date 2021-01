POULIOT, Thérèse



Au Centre d'accueil Saint-Joseph le 5 janvier 2021, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé madame Thérèse Pouliot, épouse de monsieur André Roy. Elle demeurait à St-Charles de Bellechasse. Elle était la fille de feu Joseph Pouliot et de feu dame Marie Bilodeau. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Josée et Jeannot (Chantale Godbout); ses petits-enfants: Gabriel, Marjorie et Rosemarie; ses frères et sœurs: feu Lucien (Thérèse Gagné), feu Rachel (feu André Boutet), Jeanne (feu Alexandre Bolduc), feu Noël (Yvette Morin), Irène (feu Gérard Bolduc), Jacqueline (feu Jean-Paul Bolduc), Jean-Louis (Louisette Haince), Diane (Gilles Bolduc), feu Yvan (Lorraine Marceau), Suzanne (feu Gaston Tremblay), Denis (Huguette Frongillo), Gaston, Angel (Roger Lachance) et Christine (Charles-Auguste Lachance); ses beaux-frères et belles sœurs: feu Albert (feu Colette Asselin), Rita (feu Jean-Noël Robert), feu Camille (feu Clémence Boucher), feu Jean-Paul (Venise Landry, feu Madeleine (feu Gustave Turgeon), Gérard (Gisèle Brisson) et Cécile (feu Albert Godbout). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, ami(es) et voisins; tout particulièrement Sophie, Simon et leurs enfants qui ont vécu leur enfance avec madame Thérèse. La famille immédiate souhaite remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis à l'unité prothétique de l'aile d'Youville. Merci énormément pour tout votre respect, l'amour, les soins, les divers services, le dévouement, les activités du quotidien et votre accueil lors de nos visites… Merci du fond du cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation ou à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation