DELISLE ALAIN, Marcelle



À l'IUCPQ, le 8 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Marcelle Delisle, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Alain, fille de feu monsieur Mendoza Delisle et de feu dame Lydia Bertrand. Elle demeurait à Saint-Basile.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Basile au printemps. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Delisle laisse dans le deuil ses enfants: France, Réal (Mireille Comeau), Serge, Micheline, Pierre (Mélanie Lachance) et Dany; ses petits-enfants: Alexandre et Jérémy Alain, Geneviève, Étienne et Gabriel Bessette, Keven et Anthony Jobin; ses arrière-petites-filles: Rose-Marie et Kaylee; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Adrien Amyot), feu Germaine (feu Marcel Alain), feu Maurice (Thérèse Frenette), feu Rita (feu Roland Chevalier), Arthur (Gisèle Hardy), Roger (Huguette Carpentier) et Fernand (Louisette Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: feu Simone (feu Patrick Leclerc), feu Raymond (feu Marcelle Fiset), feu Paul-André (Thérèse Roberge), feu Gabrielle (feu Lorenzo Gauthier), feu Aline (feu Florian Vézina), feu François (feu Thérèsa), Lucie (feu René Marcotte) et Marie-Blanche (Léo-Paul Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Pont-Rouge, de l'hôpital régional de Portneuf et le personnel du 7e étage de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsssp/DIM/