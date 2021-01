ST-HILAIRE LAMONDE, Gisèle



À sa résidence, le 8 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Gisèle St-Hilaire, épouse de Monsieur Gaëtan Lamonde, fille de feu Yvonne Bégin et de feu Lauréat St-Hilaire.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Gaëtan Lamonde, son fils: Stéphane (Julie Hudon); ses petits-enfants: Catherine (Guillaume Asselin) et Claudia (Maxime Boutin); ses frères et sœurs: Huguette (feu André Lamy), Jean-Marc (Florence Couture), Gaétan (Monique Charron) et feu Jocelyne (feu Réal Lemire); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Annette (feu Alain Rheault), feu Lucien (feu Jacqueline Tremblay), feu Georgette (feu Romuald Faucher, feu Gaston Guay), feu Marcel (feu Marcelle Rheault), feu Jean-Paul (feu Thérèse Labbé), feu Claude, feu Jacqueline (feu Rolland Plouffe), feu Marielle (feu Claude Verreault), Louisette (Serge Béchard, feu Jean-Marie Trudel), feu Gaston (feu Jeanine Parent), feu Léonide (Lise Labonté), feu Huguette (feu Yvon Trépanier; feu Jacques Lessard), Ida (feu Bernard Cazeau), feu Céline (Jacques Simoneau), feu Andrée (feu Gaétan Picard) et Lise (Gilles Vallière); ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sincères remerciements à madame Bach-Tuyet "Blanche-Neige" de Mission Santé Thuy pour ses précieux conseils et l'attention portée au fil des années ainsi qu'à la Dre Andrée Vachon, et à tout le personnel du département d'hémato-oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, particulièrement au Dr Guy Cantin, pour les bons soins prodigués.