GENOIS MOISAN, Gérarda



Après 68 ans partagés ensemble, entourés de l'amour des leurs, maman et papa ont quitté pratiquement main dans la main, à 6 jours d'intervalle. La Covid est venue nous les faucher, partez en paix nos parents d'amour.Au Centre d'hébergement St-Augustin à Beauport, le 12 janvier 2021, est décédée à l'âge de 96 ans, dame Gérarda Genois et le 18 janvier 2021, est décédé à l'âge de 88 ans, monsieur Roger X. Moisan. Elle était la fille de feu Corinne Noreau et de feu Gédéon Genois. Il était le fils de feu Alice Plamondon et de feu Xavier Moisan. Ils demeuraient à Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laIls laissent dans le deuil, leurs enfants: Hélène (Marc Demers), Bertrand, Dominique (Alexandre Beaumont), Line, Linda (Serge Noreau), Nathalie (Benoît Hamel), Philippe (Sophie Denis), Martin (Nathalie Renaud); leurs 19 petits-enfants et leurs 13 arrière-petits-enfants; les frères et sœurs Genois: feu Bruno (feu Noëma Huard), feu Léo (feu Alfréda Denis), feu Clothilde (feu Jean-Baptiste Ouellet), Augustine (feu Léo Vézina), feu Raymond-Marie, feu Antoine (Pierrette Vézina) et feu Thérèse, Colette; les frères et sœurs Moisan: Adrienne (feu Alfred Paradis), feu Alexis (feu Jeanne Giguère), feu Jean-Claude (Irène Parent), feu Arthur (Madeleine Alain), feu Laurence, Paulin (feu Thérèse Dion), feu Antonio (Hilda Gagnon), feu André (Denise Delisle), Louise (feu Yves Bussières) et Wilfrid (feu Marcelle Germain, son amie Nicole Hardy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s tous très chers à nos parents. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence l'Estacade de St-Raymond pour le maximum de soins et soutien prodigués à nos parents dans ces derniers mois. Également, une grande reconnaissance pour les précieux soins, humains, offerts à chacun d'eux en fin de vie par le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin à Beauport.