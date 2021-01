MCGRORY, Barbara Neville



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Barbara Neville McGrory, épouse de feu monsieur Raymond McGrory. Elle était la fille de feu dame Dorothy Conway et feu monsieur Joseph Neville. Elle demeurait au Saint-Brigid's Home à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louanne (feu Guy Choquette) et Scott (Josée Tardif); ses petites-filles: Cassandra Choquette et Suzie McGrory; son arrière-petite-fille Laurence Palardy; ses frères: Bill (Shirley McKinley), Barry (Kathleen Forsyth) et Jim Neville; son beau-frère Edward McGrory (feu Elsie Ward), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et plusieurs ami(e)s. Un remerciement tout spécial à Carolyn Kiley, Terry Neville et Kerry Ann King qui ont visités très fréquemment notre mère au Saint-Brigid's Home. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (6e étage), particulièrement Christine Doucet et Marie-Josée Gauvin, pour avoir accompagné notre maman si chaleureusement en nous permettant une proximité inespérée durant ses derniers jours. Nous désirons également remercier tout le personnel du Saint-Brigid's Home. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : (418) 656-4999.