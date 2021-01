BRASSARD, Fernande Hamelin



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 13 janvier 2021, à l'âge 88 ans, est décédée dame Fernande Hamelin, épouse de feu monsieur Raymond Brassard. Elle était la fille de feu dame Argentine Lessard et feu monsieur Eugène Hamelin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 31 janvier 2021 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Céline (Mario Banville) et Maude (Claude Côté); ses petits-enfants: Véronique (Simon Garneau), Élise et Myriam (Vincent Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Loïc, Aaliyah, Zack, Romy et Béatrice; ses frères et sœurs: feu Denis (Lorraine Chabot), Claude (Solange Chabot), feu Aline (feu Roger Gagnon), Lucille (Jacques Brassard), Pierre (Ghislaine Jacques) et feu Richard; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD St- Antoine pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.