DROUIN, Pier-Luc



À Lévis, le 31 décembre 2020, ma vie s'est terminé subitement ! Je laisse dans la peine mon papa André Drouin et ma maman Jacinthe Godbout. Je quitte à regret mes frères Jean-Michel Drouin (Laurie Robitaille), Louis-Charles Drouin (Mélyssa Bernier), ma grande sœur Joanie Godbout Drouin, mes neveux et nièce : Félix, Eliott, Cédric et Aurélie. J'étais également le petit-fils de Rosario Drouin (feu Yolande Sévigny), feu Hélène Aubin, feu Louis Godbout, feu Édith Vermette. Je laisse également dans le deuil ma marraine Diane Godbout (feu Julien Bolduc) et de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es).Ma vie a été courte mais bien remplie. Grâce aux intervenants(tes) du FLASH, Nathalie, Audrey et les autres, à mes nombreux amis(es) avec qui j'ai vécu des moments inoubliables, à Madelaine et Chantal de l'équipe des Dauphins (Hockey Cosom), à Marie-Claude des jeux OSQ Beauce Appalaches, Micheline, Françoise et Odilon (Quilles- PHARS, Lévis). Un merci très spécial à M. Poyet et mes collègues de SIA Lévis qui m'ont permis d'avoir un travail qui me valorisait beaucoup et qui m'ont donné la chance de m'épanouir malgré ma différence. Merci aux premiers répondants et intervenants pour leur soutien, leur délicatesse et bienveillance. À vous tous et vous toutes MERCI d'avoir été dans ma vie !