BAILLARGEON, Jeannine

À l'hôpital Laval, le 6 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Baillargeon. Elle demeurait à St-Raymond, autrefois de St-Basile. Madame Baillargeon laisse dans le deuil ses enfants: Serge Tessier (Odélie Ratté), Marc Tessier (Linda Auger); ses petits-enfants: Nathalie Pagé (Rémi Paul), Jonathan Pagé (Mélissa Perron), Karina Tessier (Jonathan Bouffard), Cindy Tessier (François Proulx) et Andréanne Ratté Doré (Brendon Francoeur); ses arrière-petits-enfants: Mikael, Maëly, Amy-Lee, Marianne, Kristina, Logan et sa sœur Béatrice Baillargeon (feu Léo Roberge), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la