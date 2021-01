RIOUX, Albertine Lebrun



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 15 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Albertine Lebrun, épouse de monsieur Jean-Louis Rioux. Native de Sainte-Irène, Matapédia elle a longuement demeuré à Baie-Comeau, elle demeurait maintenant à Québec (arr. Beauport). Madame Lebrun laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Louis Rioux; ses enfants: Jocelyn, Karl (Francine Laplante) et Jean-François (Jacynthe Debigaré); ses petits-enfants: Philippe et Alexandre, William et Mathias; ses frères et sœurs: Noëlla (feu Trefflé Pouliot), Lionel (Jeannette Mimeault), Omer (Lucette Poirier) et Jean-Marc (Florence Bergeron); sa belle-sœur Gilberte Joncas (feu Albert Lebrun); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Jean-Paul (Gabrielle Dubé), Maurice (Thérèse Michaud), Gratien (Bibiane Tremblay), Jacqueline (Raymond Gazaille) et Rosaire tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de la zone chaude du Centre d'Hébergement St-Augustin pour leur dévouement et leur soutien.Elle a été confiée à la maison