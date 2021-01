GARNEAU LEVASSEUR, Isabelle



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2021, est décédée, à l'âge de 102 ans et 8 mois, dame Isabelle Garneau, épouse de feu J. Émile Levasseur, fille de feu Philippe Garneau et de feu Robéa Lefebvre. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, ses enfants et leur conjoint(e): feu Conrad, Huguette (feu Bertrand Labrie, Lorraine (feu Guy Lamarre), Jocelyne, (Simon Cliche), Nicole (Yvon Bourget), feu Lise (Robert Jean), Jacques (Denise Hamel), Sylvie (Tony Partridge), Alain (feu Suzanne Nadeau), Jean et Josée. Elle sera aussi regrettée par ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Mont-Marie (secteur St-David). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Villa Mon Repos de Lévis, plus particulièrement dame Lucie Pelletier et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec, (Qc) G1S 3G3, 418-683-8666, site web : www.cancer.ca.