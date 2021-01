GODBOUT, Rémi



" Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. "Victor HugoAu CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2021 est décédé à l'âge de 91 ans M. Rémi Godbout, époux de feu Pierrette Gignac, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeannine Harisson (et sa famille), ses enfants: Bernard (Louise Daigle), François (Lyza Ulrich); ses petits-enfants: Jonathan (Isabelle Harvey), Marie-Kristine (Nathan Gaudreault), Sébastien; ses arrière-petits-enfants: Liam, Olivier et Elliot ainsi que sa soeur Denise (feu Camille Denis). Il est allé rejoindre dans la paix ses sœurs et frères: feu Fernande (feu Louis-Philippe Deslauriers), feu Jeanne d'Arc (feu Gaston Laliberté), feu Antonin (Jacqueline Bédard), feu Robert (feu Yvette Laliberté); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Jeannine (feu Gabriel Wiseman), feu Clément (Gisèle Bédard), feu Fernande et feu Marthe.Se souviendront également de lui, plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur.