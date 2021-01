LACHANCE, Louis-Philippe



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Louis-Philippe Lachance, conjoint de madame Françoise Blais (Steve et Julie Mcmahon). Il était le fils de feu Joseph Lachance et de feu Dora Porlier. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils unique, Mathieu (Valérie Roberge) et son petit-fils adoré, Léo. La mère de Mathieu, Yolande Renaud, ses sœurs et son frère: Winniefred, feu Nelson, feu Nicole, feu Carole (Michel Villeneuve) et sa jumelle Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, entre autres à Dr Alexis Turgeon et Sébastien, infirmier pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de monsieur Lachance.