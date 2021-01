LABRIE, Gilles



Subitement à son domicile, le 7 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Labrie, époux de feu dame Marie-Antoinette Gagnon et conjoint de dame Hélène Doyon, fils de feu Albert Labrie et de feu Rita Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène; ses fils: feu Stéphane et Pascal; ses frères et sœurs: feu François (Jacqueline Gingras), Jeannine, Claire, Yvon (Françoise Guay), Jean-Guy (Colette Bourret) et Ghislain (Micheline Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon: Dyane (André), Ghislain (Nathalie), Gaétan, Renaud (Céline), Renald (Manon) et France (Sylvain); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.