FORTIN, Jean-Baptiste



Au CHSLD Saint-Antoine, le 2 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Baptiste Fortin, époux de dame Marie-Claire Harvey, fils de feu Rosé Bergeron et de feu Edmond Fortin. Il demeurait à Québec. La famille se réunira à laà compter de 14hLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.mises pour la Liturgie de la Parole.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne (André Castonguay), Danielle, France (Marie-Josée Guimont); ses petits-enfants: Kym (Louis-Philippe), Jessica (Dany) et Eric; ses arrière-petits-enfants: Lauralie, Mahélie, Livia, Jasmine. Il était le frère de Lucie-Anna, Anna-Rose, Yvonette, Rolande, Yvonne, Florence, Rose-Aline, Georgette, Paul-Edmond, Thérèse, Jacqueline, Jeannine. Il était le beau-frère de Guerty (feu Lionel), feu Guy (Monique Vandal), Lili (feu Gilles Boucher), Julien Simard, feu Jeannine (feu Rock Ebacher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dr Gagnon ainsi qu'au personnel du foyer Saint-Antoine, qui dans la situation exceptionnelle a su faire un accompagnement dans la douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com