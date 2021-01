PELLETIER, René



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 14 janvier 2021, est décédé à l'âge de 90 ans et 6 mois M. René Pelletier, époux de feu Mme Marie-Ange Lajoie; fils de feu Mme Angéline Thibault et de feu M. Philippe Pelletier. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 9 h à 11 h.suivie ultérieurement de l'inhumation au cimetière de Sainte-Hélène. Il était le père de: Michel (Monique Frenette), Jocelyn (Lise Ouellet), Jacques (Nathalie Demers), feu Francine, Marie-Claude (René Bélanger), Sylvie. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Lucille, Raymond (Carmen Landry), Marie-Ange, Irène (Jean Ouellet), feu Adrienne, Annette (Gilles Beaulieu), Denise (feu Paul Dussault), Antonio et le beau-frère de: feu Joseph-Émile (Rita Lévesque), Raymond, feu Henri (feu Denise St-Pierre), feu Maurice (feu Micheline Thivierge), Agathe (Carlos Antonacci), Marcel (Cécile Deschênes), Jacques, Suzanne (Paul Pelletier), Denise (feu Thomas Barbeau), feu Cécile, feu Céline (Michel Chénard), Lise, Jean-Guy. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel et aux bénévoles du Centre Villa-Maria pour les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée à la