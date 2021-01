DROLET, Richard



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 10 janvier dernier est décédé à l'âge de 71 ans monsieur Richard Drolet. Il était le fils de feu Roger Drolet et de feu Monique Brind'Amour. Outre son épouse madame Régine Guay, il laisse dans le deuil ses enfants: Karyne (Simon Gingras) et François (Julie Therrien); ses petits-enfants: Alyson, Sheldon, Rosaly, Luka et Charlie. Il laisse également dans le deuil sa sœur et son frère: Loraine (Jean-Marc Desgagnés) et feu Pierre (Huguette D'Anjou), ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.