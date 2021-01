HAMEL, Lise



À Trois-Rivières, le 8 janvier 2021, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Lise Hamel, fille de feu Gustave Hamel et de feu Thédora Béliveau, domiciliée à Drummondville, native de Québec.La COVID nous a enlevé sans pitié une grande dame, madame Hamel laisse dans le deuil son fils Nelson et sa fille Sandra Savoy ((Roger Blais), Yanick Gionet); ses petits-enfants : Sarah Danneault, Sonia Blais-Savoy, Junior Blais et Alyson Blais; ses 13 arrière-petits-enfants. Également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Bernadette, Lucette (feu Paul Chouinard), Claude (Monique Bélanger), feu Eugène (Thérèse Côté), Henri (feu Maureen Jetté), feu Mariette (feu Philippe Perkins), feu Normande (feu Stanislas Gaudreau), Gisèle (feu Jean-Jules Parent), feu Jean-Marc, feu Gaëtane (feu Thomas Gauthier), Carolle (feu Yves Fortier) et Odette Hamel (feu Auguste Matte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savoy; ses nombreux neveux et nièces ainsi que de plusieurs autres parents et amis(es) partout dans le monde. En guise de sympathie des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés, www.cancer.caEn considérant que les règles sanitaires peuvent changer, veuillez consulter les avis de décès sur notre site internet www.jndonais.ca avant de vous déplacer.