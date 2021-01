CÔTÉ, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Carole Côté, fille de feu monsieur Roméo Côté et de feu madame Imelda Boulanger. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anny Tremblay, Mariane Tremblay (Franck Roelens) et Dominic Tremblay (Marie-Noëlle Lemieux); ses petits-enfants: Megan Bourque, Jeremy Bourque et Achil Tremblay; ses sœurs et son beau-frère: France Côté, Claude Gaudreau (Ghislain Gaudreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de soutien de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/