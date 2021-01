BIBEAU, Jacqueline Demers



Mme Jacqueline Demers Bibeau nous a quittés, le 7 janvier 2021, à l'âge de 97 ans. Elle était la fille de feu monsieur Charles Demers et de feu madame Juliette Lachance. Elle était l'épouse de feu monsieur Bernard Bibeau, décédé trop jeune.Elle laisse dans le deuil les familles de ses enfants: Michel (Élise Guimont), Hélène (Jean-Marc Bouchard) et François; ses petits-enfants: Léa, Véronique, Philippe et Alexis ainsi que leur conjointe et conjoint; ses deux arrière-petits-enfants: Gabrielle et Violette; ainsi qu'une troisième fillette à venir incessamment; ses belles-sœurs: Diane Frigault (Raymond Demers) et Solange Bibeau (Roger Lussier); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle était la dernière d'une fratrie de 8 enfants des familles Demers, Carrier et Lapierre tous décédés maintenant. Sont aussi décédés ses autres belles-sœurs et beaux-frères des familles Bibeau, Lamonde, Lussier et Bossert. Jacqueline Demers Bibeau était une femme aimante, courageuse et indépendante. Elle était appréciée de sa famille, de ses amies et amis, de ses collègues de travail et des personnes qui se sont occupées d'elle au cours des dernières années. Nous garderons en souvenir d'elle, son sourire et son optimisme indéfectible face à la vie. Merci au personnel du Pavillon au Cœur du Bourg et de la résidence Auberge des Trois-Pignons, ainsi qu'au personnel soignant du CIUSSS de la Capitale-Nationale de l'établissement temporaire de l'hôtel Le Concorde à Québec. Celles et ceux qui souhaitent faire des dons peuvent le faire à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Jacqueline a longtemps supporté ces organismes pour rappeler tous les combats qu'elle a menés avec force et résilience face à ses multiples épisodes de cancer et de problèmes cardiaques. Qu'elle trouve un repos bien mérité.Vous pouvez communiquer vos sympathies à la famille par l'intermédiaire du site Internet de la