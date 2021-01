TREMBLAY, J.A. (Raymond)



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 15 janvier 2021, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédé monsieur J.A. Tremblay. Il est allé rejoindre sa Mimi en or, son épouse adorée madame Louiset Plante. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse, et était originaire de Notre-Dame-de-la-Doré.Il laisse dans le deuil ses enfants : Manon (Jean-Guy Riel), Dave (Adis Lopez), Ann (Daniel Moïse); ses petits-enfants : Sam, Jérôme, Juliette et Marion. Il était le frère de Régis (feu Jeanne Ruel), feu Gérard (feu Madeleine Gagnon), feu Marie (feu Wilfrid Cyr), Béatrice (Raymond Sliger), Françoise (Pierre Zézépiak), Rita (feu Guy Guillemette, feu Jean-Marie Tremblay), feu Marguerite (Guy Plourde), feu Gracia (feu Ernest Rainville), Jacinthe (feu Réal Gauthier), Michel (Claire Chayer), feu Jean-Marie et feu Anne-Marie. De la famille Plante, il était le beau-frère de : feu René (Lorraine Laflamme), feu Julien (Madeleine Larochelle) et feu Robert (Yolande Noël). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Charles- Lemoyne pour son humanité et sa délicatesse. La direction des funérailles a été confiée à la