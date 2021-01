CARON, Yolande



Au Centre d'hébergement Limoilou, le 9 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yolande Caron, fille de feu Jean-Baptiste et feu Yvonne Cliche. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Michel Lagueux), Martine et Luc (Sylvie Proulx); ses petits-enfants adorés: Joanie, Jean-Simon, Alexandre et Catherine; son arrière-petite-fille Lou; ses sœurs: Huguette (André Rousseau), Hélène (feu Gérard Verreault), Claire (Mario St-Amant), Marguerite et son frère Jean-Paul (feu Irène Gosselin), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses belles-sœurs de la famille Lefrançois et plusieurs amis(es). Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Limoilou (2e étage) pour leur grand dévouement à l'égard de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), téléphone: 418 656-4999 Site Web : www.fondation-iucpq.org.