ROY, Vincent



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 janvier 2021, entouré de ma blonde Karen, mes enfants Charles-Antoine et Sarah-Maude et ma belle-fille Fiona, je me suis envolé tout doucement, délivré de mes souffrances.La famille vous accueillera aule vendredi 12 février 2021 de 17 h à 19 h. Le samedi 13 février 2021 de 9 h à 11 h.Je laisse dans le deuil, outre ma conjointe Karen; mes enfants: Charles-Antoine (Fiona) et Sarah-Maude (Vincent). Je laisse aussi dans le deuil mon père Aurélien (feu Colette); mon grand frère Fabien (feu Claire); mes sœurs: Paule (Pierre) et Edith (Alain) et mon jumeau Étienne (Julie). Je laisse également dans le deuil ma belle-famille: Nicole (feu Fernand), Nathalie (Bernard), Ian (Catherine), Nicolas (Stéphanie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement la Dre St-Hilaire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec - soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.