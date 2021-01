RENAUD, Alexandre



Au Centre-d'hébergement Saint-Antoine, le 25 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Alexandre Renaud, époux en premières noces de feu dame Marie-Alice Goulet et en secondes noces de dame Évelyne Lancup. Il était le fils de feu dame Delvina Pépin et feu monsieur Arthur Renaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Évelyne; ses enfants: Céline (Jean-Pierre Gauthier), feu Jacques, Hélène (André Mayrand), Denis (Renée Perreault), Jean (Marlène Gagnon) et François (Solange Huard); ses petits-enfants: Nancy, Patricia (Patrick Bédard), Julie (Dany Gaudreault), Luc (Carine Paquet-Bouchard), Cristine, Vincent (Sophie Quemeneur) et Madeleine (Samuel Venable); ses arrière-petits-enfants: Amy, Charles, Maude, Gabriel, Jade, Roxanne, Alice, Philippe et Antoine; ses frères et sœurs: feu Bernadette (feu Léo Brie), feu Paul-Henri (feu Adèle Gignac), feu Cécile (feu Hubert Simoneau), feu Philippe (feu Rita Pelletier) et feu André; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marie-Anne (feu Jean-Louis Léonard), feu Eugène (Fernande Bégin), feu Adalbert (Jeanine Giroux), feu Jean-Baptiste, Armand (feu Laurette Laflamme), Lucien (Laverne Stewart), feu Jean-Charles (feu Marie Bernier), feu Noëlla, feu Thérèse (Roland Dubeau), feu Marcel (Réjeanne Nadeau), André (Madeleine Paquin) et Robert (Ginette Noël); sans oublier sa belle-famille Lancup ainsi que ses nombreux neveux et nièces. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre-d'hébergement Saint-Antoine plus spécifiquement le personnel du 4e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (pour le Centre-d'hébergement Saint-Antoine), 1, avenue du Sacré Cœur, Québec, G1N 2W1, tél. : (418) 691-0766.