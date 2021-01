LEGENDRE, Hélène Donati



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 8 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Hélène Donati, épouse de monsieur Roland Legendre. Elle était la fille de feu Arthur Donati et de feu Émérentienne Rodrigue. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 janvier 2021, de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil son époux Roland Legendre; ses fils: Pierre (Monique Lemieux), Louis (Dawn Hamé); ses petits-enfants: Mireille (Matthieu Gratton), Frédéric (David Théberge), Audrey et Gabrielle; son arrière-petite-fille Claire. Elle était la sœur de Lucille, la belle-sœur de feu Jacqueline, feu Gérard (Rolande Bissonnette) et Marcel (Raymonde Méthot). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.