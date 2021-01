HÉBERT, Simonne



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 9 janvier 2021, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Simone Hébert, épouse de feu monsieur Paul-Émile Frédérick, fille de feu Alphonse Hébert et de feu Bernadette Anctil. Elle demeurait au Centre Louis Hébert à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Denis; ses filles; Janine (feu Rénald Fiset), France (Benoit Chiquette), Rachel Anctil (Gilles Lacroix), Denise Anctil (Serge Vivier); ses petits-enfants: Olivier Fiset (Marie-Julie Chagnon), Martin (Sylvie Vincent), Catherine (Pierre-Luc Lachance), Nadine (Luc Boivin), Julie (Kevin Quérion), Johanne Lacroix, Daniel Lacroix (Reyna CanTorres), Jean-François Vivier (Jessica Ducharme), Philippe Vivier (Karine Latulippe); nombreux arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses grandes amies: Béatrice (Béa) Bertrand et Ida Towner. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs ainsi que son amie Marie Nadeau. La famille tient à remercier tout le personnel et l'équipe de bénévoles de la résidence Louis Hébert, le Dr Desjardins, le personnel infirmier, dont Allison (infirmière) du Centre de convalescence le Concorde au 9ième étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil. https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/faire-un-don.php